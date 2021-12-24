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Новости > В УПЦ рассказали, чем отличается смирение от человекоугодия

В УПЦ рассказали, чем отличается смирение от человекоугодия

Александра Кудрявцева
24.12.21 14:50
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В УПЦ рассказали, чем отличается смирение от человекоугодия
Главное: Для человека смиренного центром является Сам Бог, а для человекоугодника на первом месте будет всегда кто-то, кроме Бога.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф.
 
«Смирение и человекоугодие — это кардинально разные вещи. Святой апостол Павел пишет: „Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым“ (Гал. 1:10). На первый взгляд, смиренный человек и человекоугодник, быть может, не отличаются друг от друга и кажутся очень похожими. Но это только на первый взгляд. На самом же деле центры жизни у таких людей находятся в совершенно различных плоскостях», — сказал Андрей Музольф.
 
По его словам, если для человека смиренного центром является Сам Бог, то для человекоугодника на первом месте будет всегда кто-то, кроме Бога.
 
«Верующий человек — человек смиренный, потому что осознает свое бессилие и неспособность ко спасению. Он понимает, что спасение как освобождение от рабства греху — это не его заслуга, но дар Божий. Причем дар, который не заслужили и никогда бы не смогли заслужить. Человекоугодник же, наоборот, не обращает внимания на Бога. Бога для него, по сути, не существует, а есть только человек, чьего благоволения он и ищет», — пояснил преподаватель КДАиС.
 
Он приводит слова святого праведного Алексея Мечева, который советует: «Не заботься о том, чтобы уважали и любили тебя люди века сего, но о том, чтобы угодить Господу Богу и чтобы совесть твоя не обличала тебя во грехах».
 
«Человекоугодие — это, по сути, болезненная зависимость от человеческого мнения. Когда человек начинает думать не об угождении Богу, а об угождении людям, по большому счету он перестает быть христианином. Именно поэтому, что бы человек ни делал, конечной целью всех его начинаний должен быть только Христос. А если делаем что-то с тем, чтобы понравиться людям, это никогда не принесет нам никакой пользы», — подытожил Андрей Музольф.
 
В тему: В УПЦ объяснили, как простить подлого человека.
 

Тэги: УПЦ

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