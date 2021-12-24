В Киеве могут ввести спецпропуска на транспорт

Главное: Если Киев вернется в зону с самыми жесткими карантинными мерами, в городе могут ввести спецпропуска на транспорт. Другие электронные билеты, которые не являются носителями спецпропусков, будут деактивированы на время «красной» зоны.

Детали: В Киеве утвердили временный порядок работы информационно-телекоммуникационной системы управления специальными пропусками «Карантин». Он предполагает возможность введения пропусков на общественный транспорт. Об этом говорится в решении городского штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Согласно документу, такой порядок может действовать на время ограничительных мер, установленных для «красной» зоны адаптивного карантина. То есть, спецпропуска могут ввести, если Киев вернется в зону с самыми жесткими карантинными мерами.

При этом введение спецпропусков не будет автоматическим, для их введения нужно отдельное решение киевской Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций о переводе общественного транспорта в режим специальных перевозок.

Специальные пропуска будут действовать на существующих транспортных или социальных (в случае с льготниками) картах. При этом работодатели должны зарегистрироваться на сайте системы «Карантин», подать заявки с информацией о ФИО своих работников и номерах их транспортных или социальных карт.

Пополнение этих карт будет работать в обычном режиме.

Владельцам специальных пропусков запрещается передавать свои транспортные карты другим лицам.

Другие электронные билеты, которые не являются носителями спецпропусков, будут деактивированы на время «красной» зоны. Также не будут работать электронные билеты в виде QR-кодов, в том числе и на бумажном носителе.

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