Россия насчитала около 10 тысяч военных НАТО на территории Украины

Главное: В России насчитали около 10 тысяч военных НАТО, которые находятся на территории Украины, из них 4 тысячи — из США. В МИД РФ считают, что западные инструкторы учат украинских военных ведению наступательных действий.

Детали: В России снова заявляют, что Украина готовится к силовому решению конфликта на Донбассе, а на территории страны якобы находятся около 10 тысяч военных НАТО.

«Вместо того, чтобы положить конец длящейся уже восьмой год гражданской войне, Киев, похоже, готовится к силовому решению проблемы Донбасса, как они ее называют», — заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

В свою очередь, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в интервью РИА Новости заявил, что на военных объектах и морских базах Украины находятся порядка 10 тысяч военнослужащих стран НАТО, из них 4 тысячи — из США.

«Западные инструкторы тренируют украинских военных, учат ведению наступательных действий, в том числе в условиях городской застройки. Это прямо нарушает „Комплекс мер по выполнению Минских соглашений“ 2015 года, согласно которому из страны, напротив, должны быть выведены все иностранные вооруженные формирования, военная техника и наемники. Такая линия западных стран негативно влияет на урегулирование конфликта в Донбассе», — сказал Полищук.

По словам Захаровой, присутствие иностранных инструкторов в Украине является подстрекательством.

«Эти инструкторы занимаются просто прямым подстрекательством и впрямую руководят теми событиями, которые разворачиваются на наших глазах на Донбассе. Мало того, с недавних пор эти инструкторы получили право приобрести гражданство Украины в упрощенном порядке... Они пытаются не только легализовать находящихся в стране иностранных военных, но и обойти требования минского комплекса мер о выводе иностранных вооруженных формирований, военной техники и наемников с территории Украины», — заявляет она.

Кроме того, представитель МИД РФ считает, что Киев «нагнетает истерию вокруг нападения России», чтобы отвлечь внимание населения от невыполнения обещаний по Донбассу.

В тему: По информации западных СМИ, в последние несколько недель Россия отправила на оккупированный Донбасс десятки тысяч наемников.