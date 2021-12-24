Патриарх Кирилл рассказал, как привести к Богу подростков

Главное: Церковь должна стать местом, где с подростками будут разговаривать искренне, без какого-либо формализма, без излишней назидательности, с уважением, с предельной чуткостью.

Детали: Об этом сказал Предстоятель РПЦ Патриарх Кирилл, сообщает Об этом сказал Предстоятель РПЦ Патриарх Кирилл, сообщает patriarchia.ru.

Говоря о сложном пути перехода от детской модели поведения ко взрослой, Патриарх обратил внимание на распространенное среди пастырей убеждение, что на этом этапе развития главное место у подростков занимают взаимоотношения с противоположным полом.

«Между тем, не менее важными являются острые и, подчас кажущиеся молодым людям неразрешимыми, вопросы справедливости, взаимоотношений со сверстниками, обретения самостоятельности от родителей, учебы, выбора будущей профессии или рода занятий, даже финансовые проблемы. Упомянутые обстоятельства оказывают существенное влияние на все стороны жизни подростка, в том числе и на его отношение к Церкви», − сказал Предстоятель РПЦ.

Как отметил Святейший, приходится наблюдать «охлаждение веры или даже уход подростка за церковную ограду, несмотря на предшествующий положительный церковный опыт». А именно в этом возрасте человеку необходимо заново осознать свою веру, «найти убедительные свидетельства ее истинности», считает Патриарх Кирилл.

Период переосмысления жизненных ориентиров может растянуться на годы, и здесь, по мнению Предстоятеля, особенно важна роль пастырей и церковного окружения, умеющих чутко взаимодействовать с подростками и готовых проявлять к ним «безусловную любовь без навязчивости и снисходительного высокомерия».

«Такое общение становится крайне важным, особенно в ответственные периоды их жизни − во время различного рода соревнований, отчетных концертов, экзаменов, в дни глубоко переживаемых личных событий», − сказал Патриарх и призвал священников не тяготиться коммуникацией с подростками.

«Не следует забывать и о личном примере, потому что детям свойственно заимствовать образ жизни старших. Никакие увещевания подростку отказаться от электронного устройства и выйти в реальный мир не будут иметь успеха, если начинающие взрослеть дети будут видеть собственного отца погруженным целыми вечерами в смартфон или планшет», − отметил Святейший.

Он также призвал не забывать, что сложности в становлении подростка зависят от характера отношений между родителями, и иногда бывает важным деликатно и осторожно побудить их задуматься об образе жизни, о мире в семье. «Далеко не всегда священник обладает такой возможностью и не следует создавать ее искусственно, без разрешения вмешиваясь в жизнь других семей, но если такая возможность есть, то пренебрегать ею не следует», − подчеркнул Патриарх.

«Задача пастырского окормления подростков − открыть молодым людям путь ко спасению, привить им любовь ко Христу и Его Церкви», − заключил Предстоятель РПЦ.