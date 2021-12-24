Оманский футболист умер перед матчем чемпионата

Главное: Футболист Мухалад аль-Рукади скончался перед матчем. Трагедия произошла в Омане.
Детали: В Омане произошла трагедия. Как пишут местные СМИ, тут скончался футболист клуба «Маскат» Мухалад аль-Рукади.
Произошло это перед игрой чемпионата против «Аль-Сувэйка».
Информируется, что 29-летний парень потерял сознание на предматчевой разминке за несколько минут до начала встречи.
Его доставили в больницу с сердечным приступом, однако врачи не смогли спасти его.
Сама игра была отменена, а остальные матчи начинались с минуты молчания.
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