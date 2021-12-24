В WhatsApp запустят очень полезную функцию

Главное: В WhatsApp появится полезная функция. Она касается возможности массовой рассылки фото и видео.

Детали: Долгожданная функция появится в мессенджере WhatsApp. Об этом пишет WABetaInfo.

Сообщается, что у людей появится возможность делать массовую рассылку фото и видео.

Поясняется следующее: когда пользователь будет отправлять изображение, видео или GIF-анимацию в чате с одним собеседником, он сможет выбрать еще несколько получателей, в том числе и опубликовать контент в статус.

Напомним, что сегодня рассылка возможна исключительно при отправке медиа из вкладки «камера».

Добавим, что сейчас данная функция доступна в бета-версии WhatsApp на гаджетах под управлением Android.

В тему: В WhatsApp появится весьма необычная функция.