В Днепре архиепископ УПЦ крестил 29 младенцев в доме ребенка

Главное: В Днепропетровском специализированном доме ребенка 29 воспитанников приняли крещение.

«Массовые крещения новопоступивших младенцев в этом детском доме проходят ежегодно в канун или после дня памяти святителя Николая Чудотворца», — отмечается на сайте епархии.

В лечебно-профилактическом учреждении находят приют дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки. Многие из воспитанников страдают нарушениями психического и физического развития.

Перед крещением детей состоялся утренник, посвященный святому Николаю.

Архиепископ Евлогий поблагодарил главного врача Анжелу Чучву и сотрудников Дома ребенка за содействие в приобщении детей к первым христианским таинствам и за предоставление условий для проведения богослужения.