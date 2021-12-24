С начала зимы в Украине утонули десятки людей

Главное: Зимой в Украине люди гибнут на воде. С декабря утонули 31 человек.

Детали: Этой зимой в Украине люди массово гибнут на воде. Данные приводит ГСЧС.

В декабре утонули 31 человек, в том числе трое детей.

Кроме этого были опубликованы рекомендации по поведению поблизости и на водоемах, когда лед еще слишком тонкий: выходить на лед можно только при устойчивой морозной погоде; запрещается выходить на лед, толщина и прочность которого вам неизвестны; переходить водоемы нужно в специально обозначенных и оборудованных для этого местах; запрещается спускаться на лыжах с крутого берега на непроверенный на прочность и толщину лед; запрещается собираться на льду большими группами в одном месте; нельзя выходить на лед: в месте соединения рек; в случае быстрого течения реки в этом месте; при наличии вмерзлых в лед досок, палок и других предметов; в случае разной окраски льда; во время сильного перепада температуры и потепление; не употребляйте спиртные напитки у водоемов; следите за досугом детей и объясняйте им опасность тонкого льда.

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