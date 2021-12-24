С мэром Ивано-Франковска произошел неприятный инцидент

Главное: В Ивано-Франковске мэр города застрял в лифте. Он пообещал принять меры.

Детали: Необычный инцидент произошел в Ивано-Франковске. Тут мэр города Руслан Марцинкив застрял в лифте, находясь в здании коммунальной телерадиокомпании «Вежа».

Об этом сам чиновник написал в социальной сети.

Известно, что он планировал принять участие в эфире программы «Запитай у влади», однако опоздал на него на двадцать минут.

Стоит уточнить, что все произошло вечером минувшего четверга, 23 декабря.

Вытащить мэра города из лифта сумели сотрудники аварийной службы.

Тот уже заявил, что в здании телерадиокомпании не только отремонтируют лифт, но и протекающую крышу.

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