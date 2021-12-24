Коронавирус в Украине: 6 647 заболевших и 248 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели еще 6 647 людей. Умерли 248 больных.

Детали: Статистика коронавируса в Украине не обнадеживает. Данные на пятницу, 24 декабря, приводит министерство здравоохранения.

Заболели еще 6 647 людей. Госпитализировали 1 646 человек, а выздоровели 14 874 больных.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 28 013, методом ИФА – 5 889, экспресс-тестами – 29 069.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (1 234), а также Донецкой (593) и Киевской (378) областях

Умерли 248 людей. За все время скончались 94 432 человека.

С начала пандемии заболели 3 637 038 человек, а выздоровели 3 408 294 больных.

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