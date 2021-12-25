Мексиканские рыбы нашли крайне необычный способ отбиваться от хищных птиц

Главное: В Мексике рыбы вида малоплавниковая моллинезия нашли необычный способ защиты от нападения хищных птиц. По данным ученых, для этого они сбиваются в огромные стаи и создают искусственные волны.

Детали: Исследователи из Лейбницкого института пресноводной экологии и внутреннего рыболовства во главе с Дэвидом Бьербахом обратили внимание на возможность малоплавниковых моллинезий собираться в стаи и создавать волны в Мексике. Как сообщает Daily Mail, по их мнению, таким образом они защищаются от охотящихся на них зимородков и кискад.

Благодаря волнам время между атаками птиц на рыб увеличивалось, а иногда хищники предпочитали и вовсе переместиться в другое место.

«Главным сюрпризом было, когда мы осознали, насколько много рыб могут действовать вместе в таких повторяющихся волнах. На один квадратный метр приходится до четырех тысяч рыб, а иногда в одной волне участвуют сотни тысяч рыб, и они могут повторять движения в течение двух минут», — рассказал эколог Йенс Краузе, добавив, что до сих пор ученые в основном объясняли, как коллективные модели поведения возникают в результате взаимодействия отдельных особей, но было неясно, почему животные создают эти модели в первую очередь.

Проведенное же исследование показало, что некоторые модели коллективного поведения могут быть очень эффективными для защиты от хищников.

Однако до сих пор остается неясным, почему волны удерживают птиц от нападения, а также снижают вероятность результативной охоты. Бьербах отметил, что для изучения этого вопроса потребуется дополнительное время, но, скорее всего, волны сбивают птиц с толку и мешают сосредоточиться на цели.

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