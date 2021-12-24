День работников архивных учреждений Украины: какой праздник отмечается 24 декабря 2021 года

Сегодня, 24 декабря 2022 года, отмечают День работников архивных учреждений Украины, а также Никонов день.

День работников архивных учреждений Украины

День работников архивных учреждений Украины отмечается 24 декабря Архивы — неотъемлемый институт каждого государства, который играет роль казны историко-культурной памяти народа, является порукой ее мировоззрения и развития. Работники архивных учреждений вносят значительную лепту в развитие науки и культуры, иные сферы жизни общества. Именно они продлевают возраст документов, храня их для будущих поколений, чем способствуют постижению истории и осмыслению человеческого бытия.

Признавая важность выполняемой архивариусами работы, Президент Кучма в конце 1998 года издал Указ, который определил дату 24 декабря как День празднования архивных работников Украины. Первой организацией по делам архивов на Украине стал Библиотечно-архивный отдел, возглавляемый профессором Грушевским. Он был учрежден еще до образования СССР. При Совете министров УССР это уже Главное архивное управление, которое работало с 1974 по 1991 год. С декабря 1999 года изменился организационно-правовой статус Госархива Украины и его название: Государственный комитет архивов Украины.

Общий количественный состав работников архивов насчитывает свыше трех тысяч человек. В архивных организациях сосредоточено свыше 58 миллионов единиц хранения различных видов документов.

Никонов день

24 декабря (11 декабря по старому стилю) отмечается Никонов день по народному календарю. Происхождение дня идет от православного праздника почитания преподобного Никона Печерского. Население в день Никона прославляло солнце. Существовала традиция зажигать громадные костры, чтобы отогнать нечистую силу, блуждающую во тьме. По солнечным лучам определяли грядущую погоду: если они направлялись к земле, ожидалась вьюга, лучи в стороны предвещали крепкие морозы.

Кроме этого, сегодня отмечают:

— Сочельник у западных христиан;

— Праздник семи рыб в Италии;

— Хорошая ночь в Испании, Мексике.