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Новости > Ученые нашли способ обучать искусственный интеллект по примеру морских слизняков

Ученые нашли способ обучать искусственный интеллект по примеру морских слизняков

Александр Панько
27.12.21 11:04
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Ученые нашли способ обучать искусственный интеллект по примеру морских слизняков

Главное: Специалисты обнаружили необычный способ обучения искусственного интеллекта. Для этого они использовали оксиды никеля и водорода, а также эффект сенсибилизации, распространенный в природе, в частности, у слизняков.

Детали: Международная группа ученых выяснила, что оксид никеля имеет способность имитировать самые базовые особенности животных при обучении. Как сообщает Lenta.ru, данное соединение можно будет использовать с применением водорода в создании компьютеров будущего.

Как рассказал участник исследования, профессор Шрирам Раманатан, фундаментальными особенностями обучения является привыкание и сенсибилизация. Биологи показали это на экспериментах с морскими слизнями: последние привыкали к частым касаниям и каждый раз все меньше втягивали жабры. При этом, когда слизня ударили током, он втянул жабры так сильно, как никогда этого не делал — животное продемонстрировало феномен сенсибилизации.

При чередовании подачи воздуха и газообразного водорода на оксид никеля материал начинает демонстрировать похожие способности. Например, при воздействии водорода его кристаллическая структура слегка меняется, появляется больше электронов для генерации электрического тока.

При этом реакция соединения постепенно становилась менее явной — оксид никеля «привыкал». Озон оказал на соединение такой же эффект, как удар тока на слизня.

Специалисты заявили, что оксид никеля или другое подобное соединение теоретически можно будет использовать для создания блоков для самообучаемых компьютеров будущего. «Мы увидим дальнейшие прорывы, которые могут приблизить исследователей на один шаг к созданию компьютеров, имитирующих мозг животных», — заключил Раманатан.

В тему: Летом 2010 года японские ученые разработали первый в мире прототип искусственного разума. Синтетический интеллект способен обрабатывать гигантское количество информации.

В сентябре 2015 года ученые из американского Сиэтла создали систему искусственного интеллекта, которая способна решать задачи по геометрии из SAT Reasoning Test — стандартизованного теста для приема в высшие учебные заведения США.

9 марта 2016 года искусственный интеллект впервые победил чемпиона по игре в го.

29 сентября того же года международные высокотехнологические корпорации Google, Microsoft и Facebook заявили о намерении объединить усилия с целью развития искусственного интеллекта. Инициатива получила название «Партнерство по искусственному интеллекту».

В конце 2016 года исследователи из университета Торонто разработали систему искусственного интеллекта, способную после соответствующего обучения самостоятельно написать песню на основе данных анализа загруженного ей изображения. Эта нейронная сеть уже написала новогоднюю песню после того, как ей был «скормлен» снимок наряженной новогодней елки.

13 октября 2017 г робот впервые выступил на заседании ООН. Гуманоид по имени София пообщался с заместителем генерального секретаря Аминой Мохаммед и поделился собственными мыслями об искусственном интеллекте.

В конце 2021 года в ходе дискуссии между людьми и искусственным интеллектом в Оксфордском университете, нейросеть на основе языковой модели Megatron-Turing NLG заявила, что люди пока что неспособны сделать ИИ нравственным. Кроме того, она предостерегла человечество от использования ИИ в гонке вооружений.

Напомним: Летом 2015 года более тысячи ученых, инженеров и исследователей подписали письмо, в котором предупреждается об опасностях, связанных с разработкой автономных систем вооружения, использующих ИИ. Среди подписантов были Илон Маск, Стивен Хокинг и один из основателей компании Apple Стив Возняк.

В феврале 2017 года физик-теоретик Стивен Хокинг и основатель Tesla Motors Илон Маск выступили в поддержку принципов, которые должны гарантировать, что искусственный интеллект не причинит вреда человеку и будет служить лишь на благо. Эти принципы были разработаны на конференции в начале 2017 года.

Летом того же года Маск, выступая на встрече Национальной ассоциации губернаторов, заявил, что «искусственный интеллект является главной угрозой, с которой сталкивается человеческая цивилизация». Частично свое беспокойство он связал с социальной дестабилизацией мира и потерей работы многими людьми, потому что, по его убеждению, «роботы будут делать все». Однако куда более серьезной опасностью, по мнению известного бизнесмена, является вред, который людям может нанести искусственный интеллект в Сети: «Он может начать войну, делая фальшивые новости и подделывая учетные записи электронной почты или фейковые пресс-релизы, а также манипулируя информацией», — заявил Маск, добавив, что «перо сильнее меча».

Создатель Facebook Марк Цукерберг, в свою очередь, назвал позицию Маска «безответственной». «В ближайшие пять-десять лет искусственный интеллект принесет в нашу жизнь столько улучшений», — заявил Цукерберг, несколько раз повторив, что оптимистичен в отношении искусственного интеллекта.

31 августа британский журнал Times Higher Education провел опрос 50 лауреатов Нобелевской премии по физике, химии, медицине и экономике о глобальных угрозах для человечества и возможной конкуренции со стороны искусственного интеллекта. При этом большая часть ученых отказалась видеть угрозу со стороны ИИ.

4 сентября Илон Маск назвал конкуренцию в сфере создания искусственного интеллекта вероятным условием начала Третьей мировой войны.

Спустя два месяца Стивен Хокинг заявил о том, что стремительное развитие искусственного интеллекта представляет угрозу для человечества. «Если сейчас люди разрабатывают компьютерные вирусы, то в будущем кто-то сможет создать искусственный интеллект, который сможет улучшать и воспроизводить самого себя. Это станет новой формой жизни, которая превзойдет человека», — заявил ученый, добавив, что машины в погоне за эффективностью могут пожелать избавиться от людей.

В конце 2017 года Маск перечислил основные угрозы, которые искусственный интеллект несет для человечества в будущем. Среди них потеря контроля над машинами, которые не имеют морали, раскаяния или эмоций, а также риск концентрации в их руках власти с учетом огромного количества данных о людях, собранных технологическими гигантами. «Думаю, что в конце концов искусственный интеллект прикончит нас всех», — заявил бизнесмен.

Тэги: ученые, мир, наука, исследование, искусственный интеллект, технологии

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