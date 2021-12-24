В США одобрили таблетки для лечения коронавируса

Главное: В США разрешили использовать таблетки «Паксловид» компании Pfizer для лечения коронавирусной болезни легкой и средней степени тяжести. Лекарство разрешено давать подросткам старше 12 лет.

Детали: Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало разрешение на экстренное применение таблеток «Паксловид» компании Pfizer для лечения коронавирусной болезни легкой и средней степени тяжести.

Лекарство разрешено давать подросткам старше 12 лет с массой тела не менее 40 кг и взрослым, говорится в пресс-релизе FDA.

Показаниями являются положительный результат теста на SARS-CoV-2 и высокий риск развития тяжелой формы COVID-19.

«Паксловид» доступен только по рецепту и рекомендуется к использованию как можно скорее после постановки диагноза, в течение пяти дней с момента появления симптомов. При этом таблетки нельзя применять для предконтактной или постконтактной профилактики COVID-19 и они не заменяют вакцинацию.

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