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Новости > На Запорожье перевернулся автобус с юными спортсменами

На Запорожье перевернулся автобус с юными спортсменами

Александр Панько
24.12.21 09:52
193
На Запорожье перевернулся автобус с юными спортсменами

Главное: В Запорожской области перевернулся автобус, в котором находилось 25 человек. 20 из них — юные спортсмены.

Детали: В четверг, 23 декабря, в Запорожской области опрокинулся автобус, в котором находились 25 человек. Один человек обратился за медицинской помощью. Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Инцидент произошел на автодороге «Днепрорудное-Василовка» вблизи села Скельки Васильевского района.

В транспортном средстве на момент аварии находились 20 несовершеннолетних 2011-2012 года рождения, которые ехали на спортивные соревнования, трое родителей и тренер. За медицинской помощью в больницу обратился тренер, у него травма головы.

С места аварии все участники уехали попутным транспортом, оставив лишь водителя автобуса.

Правоохранители открыли уголовное дело по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

В тему: В Днепре произошло громкое ДТП. Автомобиль сбил людей на пешеходном переходе.

Тэги: ДТП, Запорожье, общество, Запорожская область, новости Украины

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