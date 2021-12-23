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Новости > Под Киевом отметят Рождество по-древнеславянски

Под Киевом отметят Рождество по-древнеславянски

Автор: «Фраза»
23.12.21 18:44
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Под Киевом отметят Рождество по-древнеславянски

25, 26 и 27 декабря Древний Киев в Княжестве Киевская Русь" («Парк Киевская Русь») приглашает с размахом отпраздновать Рождество по традициям наших предков. Древнеславянские гуляния, конно-трюковые выступления, интерактивный мюзикл, рождественский вертеп, мастер-классы по пению колядок, горячие блюда с костра, экстремальные аттракционы — это и многое другое ждет детей и взрослых в настоящем, живом средневековом городе.

Приехав в Княжество, гости совершат путешествие в глубь веков и попадут в столицу Киевской Руси Х века, во времена, когда на наших землях только начинали возводиться христианские храмы, а наши предки только начинали постигать новую для них веру и отмечать новые праздники, перемежая их с местными традициями.

Только в Древнем Киеве гостей ожидает уникальное развлечение, которое позволит почувствовать себя как в детстве. Лошадей запрягут в сани — такие же как в старых добрых сказках и мультфильмах, — и предложат прокатиться Древним Киевом.

В эти праздничные дни жители Древнего Киева приглашают совершить путешествие в те славные времена — и не просто в качестве посетителей, а с возможностью почувствовать себя настоящим жителем Киевской Руси. Гости увидят воссозданные шедевры средневековой деревянной архитектуры, уникальные исторические экспозиции, а также насладятся праздничной развлекательной программой с участием конно-трюкового театра и костюмированных персонажей, катанием на лошадях, средневековыми напитками и горячими блюдами, приготовленными на кострах. А еще посетителей ждут традиционные древнеславянские забавы, праздничные фотолокации, мастер-классы, ярмарка новогодних сувениров, флеш-мобы, игры и розыгрыши подарков.

За воротами Древнего Киева гостей встретят новогодние персонажи и пригласят в волшебный мир Рождественского Города сказок с веселыми играми, конкурсами, новогодними песнями, зажигательными хороводами и множеством средневековых забав. Жители Княжества пригласят всех гостей принять участие в этих весельях.

Только в Древнем Киеве 25, 26 и 27 декабря оживет настоящий Рождественский вертеп. В нем будут Дева Мария со святым младенцем, пастухи, волхвы, и конечно, борьба добра со злом и победа добра в финале. А пройдет вертеп на уникальном древнеславянском языке. А после вертепа пройдет мастер-класс по изучению и пению Рождественских колядок.

Также на главной сцене Города сказок пройдет интерактивный спектакль-мюзикл по мотивам «Вечеров на хуторе близ Диканьки», интересный и поучительный и для детей, и для взрослых. Уникальность представления в том, что со сцены будет звучать древнеславянский язык, на котором говорили наши предки. Спектакль будет сопровождаться огненными спецэффектами и конно-трюковыми выступлениями с использованием средневекового оружия. Зрители смогут не только наблюдать за представлением, но и принять участие в сказочной феерии.

В Главной резиденции Нового Года добрый мудрый волшебник встретит гостей и подарит сладкий гостинец. Взрослые и дети смогут положить письмо в волшебный ларец исполнения желаний и устроить сказочную фотосессию на память.

Одно из чудес Древнего Киева — живая коллекция лошадей редких исторических пород, которые были собраны со всего мира в Княжеской конюшне. Некоторые породы были выведены более тысячи лет назад. Представителей некоторых из этих пород в Украине больше нигде не увидеть, ведь они были завезены в единственном экземпляре. Каждый посетитель сможет подойти к лошадям, погладить их, сфотографироваться и проехаться верхом, в санях или в экипаже.

В Княжестве Киевская Русь, посетители смогут прогуляться улочками средневекового города, пострелять из лука в средневековом тире, отчеканить монету «на счастье». Любителей экстрима ждут скоростная горка «Змей Горыныч» и канатный спуск «Полетайло» с маршрутами разной сложности. Гости смогут зайти в Княжескую костюмерную, облачиться в исторические костюмы времен Киевской Руси и устроить колоритную фотосессию в них. А потом — посетить средневековую лавку и выбрать оригинальные подарки родным, друзьям и коллегам.

Согреться и восстановить силы можно в Княжеской корчме. Здесь можно попробовать напитков и блюд, приготовленных на открытом огне, как по средневековым, так и по современным рецептам.

Для того, кто захочет продлить отдых еще на день, есть возможность остаться на ночлег в комфортабельных комнатах, предварительно забронировав места.

Посещение Древнего Киева происходит с соблюдением требований карантинного режима.

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется в 13:30.

В программе возможны изменения.

Цена билета: полный билет для взрослого — 250 грн., для пенсионеров и студентов — 150 грн., для детей школьного возраста — 100 грн., для дошкольников — бесплатно.

Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного — в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.

Доехать можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно узнать на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парк Киевская Русь» в разделе «Контакты».

Подробная информация на сайте www.parkkyivrus.com

Тэги: Рождество

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