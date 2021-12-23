В Киеве недосчитались двух новогодних елок

Главное: Правоохранители расследуют хищение на установке новогодних елок на Центральном железнодорожном вокзале столицы. По данным прокуратуры, к 17 декабря здесь должны были быть установлены две елки, однако на сегодняшний день их нет. При этом уплачена стоимость в размере 5 млн гривен.

Детали: Соломенской окружной прокуратурой Киева осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту хищения средств АО «Укрзализныця» при заключении договоров на установку и украшение новогодней елки в помещении Центрального железнодорожного вокзала в Киеве на общую сумму около 5 млн гривен. Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что в соответствии с договорами, заключенными Филиалом «Вокзальная компания» АО «Укрзализныця», конечный срок выполнения работ по установке новогодней елки наступил 17 декабря.

Однако, по состоянию на 22 декабря, елки в помещении Центрального железнодорожного вокзала не было, хотя деньги были выплачены.

В настоящее время продолжаются следственные действия по выяснению всех обстоятельств уголовного производства и привлечения виновных к ответственности.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на спикера ведомства Надежду Максимец, за 5 млн грн в фойе центрального железнодорожного вокзала и у входа в Южный вокзал должны были установить и украсить гирляндами две елки.

«Однако по состоянию на сегодняшний день елки, которая должна быть установлена ​​в фойе еще 17 декабря, нет. В связи с этим начаты следственные действия по факту возможного хищения средств, выделенных по договору подряда», — заключила она.

В тему: 15 декабря 2021 года в поселке Романов Житомирской области елка, которую срезали к Новому году, переломилась пополам во время установки.

19 декабря из-за сильного ветра новогодняя елка упала в Мариуполе. Впоследствии аналогичные происшествия случились в населенных пунктах Сумской и Ровенской областей.