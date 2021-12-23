Священник УПЦ рассказал, почему среда и пятница – постные дни

Главное: В православной традиции в среду вспоминается предательство Иуды Искариота, которому было предложено 30 сребреников, если он укажет на Христа. В пятницу Господь был распят.

Детали: Об этом YouTube-каналу «Православная Церковь» рассказал преподаватель Киевской духовной академии и семинарии архимандрит Дамаскин (Лебедь), сообщает Центр информации УПЦ.

«Среда и пятница — постные дни в православной традиции, потому что они связаны с особым моментом в жизни Спасителя. Перед Своим Воскресением Спаситель пострадал, был распят, предан одним из Своих учеников, претерпел позорную смерть на кресте», — объяснил архимандрит Дамаскин.

Священник рассказал, что в среду православные христиане соблюдают пост, вспоминая предательство Христа Иудой.

«В среду один из учеников Спасителя Иуда Искариотский пришел к первосвященникам, сказав: „Что вы мне дадите, если я Его предам вам?“. И они предложили ему 30 сребреников. Этим сбылось одно из ветхозаветных пророчеств, в котором говорилось, что наш Спаситель будет предан за сребреники. Книжники, фарисеи с первосвященниками отвесили 30 сребреников Иуде, и он искал удобного времени Его предать», — напомнил архимандрит Дамаскин.

В пятницу верующие постятся в память о распятии и смерти Христа.

«В пятницу наш Спаситель был распят. В Евангелии сказано, что около 12 часа дня, по нашему исчислению до 3 часа, Господь висел на Кресте, претерпевая величайшие мучения и ужасные боли, совершая искупительный подвиг. К 3 часам дня Он умер, отдал Свой дух в руки Бога Отца. Поэтому в этот день, пятницу, православные христиане, воспоминая страшные скорби, Животворящий Крест, смерть Христову, стараются проводить в посте, чистоте, целомудрии, памятуя, что мы куплены дорогою ценою — смертью Господа нашего Иисуса Христа», — подытожил священник.

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