В Украине вводят бустерную вакцинацию для медиков и сотрудников интернатов

Главное: В Украине ревакцинальную дозу вакцины от коронавируса получат медработники и сотрудники интернатов. Получить ее они смогут через шесть месяцев с даты получения второй дозы.

Детали: В Украине вводят ревакцинальную дозу вакцины против COVID-19 для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

«Такое решение Министерство здравоохранения утвердило своим приказом 2849. При разработке приказа учитывались соответствующие рекомендации ВОЗ и официальная позиция Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики», — объяснили в Минздраве.

Получить ревакцинальную дозу медики и сотрудники домов интернатного типа могут через 6 месяцев после второй прививки от COVID-19. Для ревакцинальной дозы будут использоваться только м-РНК-вакцины — Moderna или Comirnaty/Pfizer, независимо от того, какой вакциной привит человек.

Генерация COVID-сертификата после получения ревакцинальной дозы будет доступна в ближайшее время.

Получение дополнительной дозы для людей, у которых из-за тяжелых сопутствующих болезней могла не сформироваться надлежащая иммунная защита, остается без изменений. Они могут сделать третью прививку через 28 дней после основного курса прививок без продления срока действия сертификата.

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