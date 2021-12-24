Итальянцы поведали, какая диета может защитить от коронавируса

Главное: Правильное питание может защитить от коронавируса. Речь идет о средиземноморской диете.

Детали: Средиземноморская диета может защитить от коронавируса. Об этом заявили итальянские ученые из университета Magna Græcia в Катандзаро и Европейского института онкологии в Милане, которых цитирует издание Medicina.

Стоит напомнить, что средиземноморская диета представляет собой питание, в основе которого высокое потребление нерафинированных злаков, фруктов, овощей, бобовых и оливкового масла, умеренное употребление молочных продуктов и вина и низкое потребление мяса.

В ходе работы исследователи проанализировали ее соблюдение в 23 странах мира.

Эксперты уверяют, что в средиземноморской диете есть множество продуктов и питательных веществ, которые могут снизить восприимчивость к заразе или уменьшить тяжесть заболевания.

В публикации говорится, что позитивный эффект данного питания связан с обилием здоровой пищи с высоким содержанием клетчатки, полиненасыщенных жирных кислот, минералов, витаминов, полифенолов и антиоксидантов.

Кроме этого, в средиземноморской диете мало жирной пищи с высоким содержанием крахмала, рафинированного сахара и трансжиров.

Резюмируется, что питание, основанное на естественных продуктах в сочетании с отказом от курения и регулярной физической активностью может существенно снизить восприимчивость к коронавирусу.

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