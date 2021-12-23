Кровавое ДТП в Харьковской области: столкнулись три автомобиля

Главное: Смертельное ДТП произошло в Харьковской области. Тут столкнулись три авто.

Детали: Утром четверга, 23 декабря, в Харьковской области произошло кровавое ДТП. О нем поведали в ГСЧС.

Сообщается, что авария случилась на автодороге Харьков-Волчанск между селами Кутузовка и Михайловка.

Тут столкнулись автомобили Ford Fusion, Volkswagen Touareg и ВАЗ-2121 «Нива».

В результате инцидента погиб пассажир Ford.

Еще четыре человека получили травмы – их госпитализировали.

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