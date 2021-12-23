Кровавое ДТП в Харьковской области: столкнулись три автомобиля

Главное: Смертельное ДТП произошло в Харьковской области. Тут столкнулись три авто.
Детали: Утром четверга, 23 декабря, в Харьковской области произошло кровавое ДТП. О нем поведали в ГСЧС.
Сообщается, что авария случилась на автодороге Харьков-Волчанск между селами Кутузовка и Михайловка.
Тут столкнулись автомобили Ford Fusion, Volkswagen Touareg и ВАЗ-2121 «Нива».
В результате инцидента погиб пассажир Ford.
Еще четыре человека получили травмы – их госпитализировали.
В тему: Под Харьковом разбился автобус, который ехал из Москвы.