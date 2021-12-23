Сборная Украины завершила год в ТОП-25 рейтинга ФИФА

Главное: Опубликован свежий рейтинг сильнейших футбольных сборных в мире. Украина в нем расположилась на 25-м месте.

Детали: ФИФА опубликовала последнюю в этом году версию рейтинга национальных сборный. Сборная Украины с 1535,08 балла занимает 25-е место.

Лидировать продолжает Бельгия. На втором месте расположилась Бразилия, а замкнула тройку сильнейших команд мира Франция.

На четвертое место поднялась сборная Англии, а на пятое — Аргентина. Также в ТОП-10 вошли Италия (шестое место), Испания (седьмое), Португалия (восьмое), Дания (девятое) и Нидерланды (десятое место).

Сборная Шотландии, с которой украинцам предстоит сыграть в плей-офф отбора на ЧМ-2022, расположилась на 38- месте в рейтинге.

1

В тему: Сборная Украины узнала соперников в Лиге наций.