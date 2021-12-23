В ЕС научились быстро распознавать штамм Омикрон

Главное: В Еврокомиссии разработали новый метод обнаружения штамма Омикрон. Он поможет выявлять вирус быстрее и сократит нагрузку на исследовательские учреждения.

Детали: Европейская комиссия сообщила о создании экспресс-метода обнаружения COVID-штамма Омикрон. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

«Совместный исследовательский центр ЕС подтвердил достоверность разработанного им метода обнаружения штамма Омикрон. Все лаборатории, проводящие ПЦР-тесты, могут использовать этот новый метод для обнаружения и идентификации варианта Омикрон без необходимости дорогостоящего и трудоемкого секвенирования», — говорится в сообщении Еврокомисссии.

В частности, новый метод тестирования поможет выявлять штамм Омикрон быстрее и сократить нагрузку на исследовательские учреждения.

С помощью модифицированного реагента, разработанного Совместным исследовательским центром Евросоюза возможно в короткие сроки определить заражения штаммом «Омикрон». Новый реагент может быть быстро заказан изготовителями тестов и адаптирован для использования во всех лабораториях, занимающихся диагностикой коронавирусной болезни.

Также, новый метод направлен на идентификацию штамма «Омикрон», может использоваться во всех лабораториях, проводящих ПЦР-тестирование без длительных и дорогостоящих процедур.

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