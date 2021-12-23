Путин впервые признал участие России в войне на Донбассе

Главное: Президент РФ Владимир Путин, заявил, что Россия что-то должна была делать на Донбассе в 2014 году. По его словам, сейчас будущее оккупированного Донбасса должны определить люди, которые там живут.

Детали: Президент России Владимир Путин впервые признал свою роль в войне на Донбассе. По его словам, Российская Федерация якобы была «вынуждена что-то делать» в 2014 году.

«Мы что должны были совсем безвольно смотреть на то, что происходит на Донбассе? Который изначально даже при организации Советского Союза в 1922-1924 годах не мыслил себя иначе как частью России. Но его туда (в Украину) Ленин с сотоварищами затолкнули силой. Сначала решили взять в Россию, а потом сказали „надо перерешить“, и перерешили. Создали страну, которой раньше не существовало. Сейчас не будем об этом говорить, так произошло», — отметил Путин.

По его словам, исторические российские земли якобы отдали Украине без согласия народа.

«Ну ладно, это произошло, мы согласны. Мы были вынуждены что-то делать в 2014 году. И так возник кризис, который развивается», — заявил президент России.

Он подчеркнул, что Украина дважды пыталась решить конфликт на Донбассе силой, хотя Москва уговаривала не делать этого.

«Я лично уговаривал Порошенко: только не военная операция. „Да, да“, и начал. Результат? Окружение, потери и минские соглашения. Они хорошие или нет? Я считаю, что единственно возможные», — добавил Путин и обвинил Украину в саботаже их выполнения.

Также Путин заявил, что будущее оккупированного Донбасса должны определить люди, которые там живут. А Украина обязана закрепить в своей Конституции особый автономный статус этих территорий.

«Будущее Донбасса должны определить люди, которые живут на Донбассе. Вот и все, по-другому быть не может. Мы свою роль видим в том, чтобы быть посредниками в создании наилучших условий для определения будущего людей, которые проживают на этой территории», — отметил Путин.

По его словам, минские соглашения предполагают внесение изменений в Конституцию Украины, по сути, обеспечив автономию оккупированных территорий.

«Провести выборы, объявить амнистию. А что мы видим? В законе о переходном периоде вместо выборов — военные администрации, вместо амнистии — люстрация, вместо решения политических вопросов — возвращение войск к местам постоянной дислокации. То есть ввести войска на эту территорию без политических процессов и выборов», — добавил Путин.

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