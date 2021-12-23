Украина готова сократить срок действия COVID-сертификатов

Главное: Еврокомиссия планирует сократить срок действия COVID-сертификатов. Украина также примет такое решение, если оно будет введено странами ЕС.

Детали: 10 января Еврокомиссия планирует сократить срок действия COVID-сертификатов с 365 дней до 270 дней. Об этом рассказала заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Мария Карчевич.

По ее словам, Минздрав наблюдает за подготовкой решения Европейской комиссии и уже имело совещание с европейскими специалистами по этому вопросу.

«Как только решение о сокращении срока действия этих цифровых документов будет введено странами ЕС, мы сразу же начнем внедрять его на уровне Украины. Сначала этот вопрос должна рассмотреть Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунизации, и далее оно должен быть одобрен на заседании штаба по вакциноруководящих инфекций Минздрава, и соответственно будет нормативно урегулирован постановлением правительства», — сказала Карчевич.

Она пояснила, что после сокращения периода действия сертификата, сгенерированный документ будет действующим. Однако лишь в пределах того срока, который будет определен в той или иной стране.

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