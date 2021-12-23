Путин рассказал, зачем аннексировал Крым у Украины

Главное: Президент РФ Владимир Путин заявил, что причиной аннексии Крыма стала Революция Достоинства. По его словам, они не могли поступить иначе.

Детали: Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в очередной раз назвал Революцию Достоинства в Украине «госпереворотом». По его словам, она стала причиной аннексии Крыма. Об этом он заявил на пресс-конференции.

По его словам, обострение началось в 2014 году. До этих пор РФ якобы смирилась с тем, что «часть исторической территории» оказалась «за пределами РФ, в частности в Украине».

«Мы же с ними работали, обо всем договорились и никакие действия в отношении Крыма к нам в головы не приходили... Но в 2014 году госпереворот, людей убивали и сжигали... Президент Янукович и так со всем согласился, он был готов уйти... Но зачем это сделали? После этого был Крым... Поставили нас в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе», — заявил Путин.

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