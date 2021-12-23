Украинцев заверили, что Омикрона в нашей стране пока нет

Главное: В Украине пока нет больных Омикроном. Единственный зараженный уже выздоровел.

Детали: Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что на 22 декабря в нашей стране нет больных штаммом коронавируса Омикрон. Его цитирует РБК-Украина.

Он сообщил, что был зарегистрирован один случай инфицирования штаммом у мужчины, который вернулся из ОАЭ, где контактировал с больным. При этом он еще весной прошел полный курс вакцинации.

Отмечается, что сейчас пациент уже получил отрицательный тест, а саму болезнь перенес почти бессимптомно.

Подчеркивается, что других случаев инфицирования Омикроном официально пока не выявляли.

В тему: В ВОЗ рассказали, когда Омикрон «поглотит» Европу.