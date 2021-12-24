Названа вакцина, которая эффективна против Омикрона

Главное: Вакцина Comirnaty эффективна против Омикрона. Это выяснили ученые.

Детали: Ученые из университетов Гонконга заявили, что вакцина Comirnaty в качестве третьей дозы эффективна против штамма коронавируса Омикрон. Появились данные их отчета.

Информируется: «Третья доза вакцины Comirnaty, введенная тем, кто ранее получил две дозы вакцины Comirnaty или CoronaVac, обеспечивает защитный уровень антител против варианта Омикрон».

Сообщается также: «Введение в качестве третьей дозы вакцины CoronaVac тем, кто ранее получил две дозы этой вакцины, не обеспечивает адекватного уровня защитных антител. Для достижения оптимальной защиты, получившие две дозы Comirnaty или CoronaVac должны получить третью дозу вакцины Comirnaty примерно через шесть месяцев после второй дозы».

Стоит напомнить, что вакцина Comirnaty разработана компаниями Pfizer и BioNTech, CoronaVac разработана китайской компанией Sinovac.

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