Главные новости за 23 декабря 2021 года

Мы собрали для вас заголовки самых важных и значимых событий за 23 декабря 2021 года.

- Коронавирусом в Украине заболели 7 312 человек. Умерли 275 людей.

- Владимир Путин резко высказался по украинскому вопросу. Вспомнил о ситуации с русским языком.

- Глава СНБО Алексей Данилов прогнозирует, что следующая волна коронавируса в Украине наступит в середине февраля. Все будет зависеть от темпов вакцинации.

- В начале следующей недели в Украине немного потеплеет. Но ожидаются осадки.

- TikTok обогнал Google. Китайский ресурс стал самым посещаемым в мире.

- Джо Байден готов пойти на второй президентский срок. Но есть условия.