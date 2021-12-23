Путин сделал несколько громких заявлений по Украине

Главное: Владимир Путин резко высказался по украинскому вопросу. Вспомнил о ситуации с русским языком.

Детали: Президент РФ Владимир Путин вновь заговорил об Украине. Он высказался во время пресс-конференции.

Российский лидер заявил: «Есть ощущение, что на Украине готовят третью военную операцию в Донбассе, все чаще звучит слово война. И нас заранее предупреждают: «Не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь, будете защищать – такие-то новые санкции последуют».

Он добавил: «Мы должны жить с оглядкой на происходящее на Украине. Смотреть, когда долбанут. Какие новые системы вооружений поставят на Украину, как там себя поведут радикалы».

Вспомнил политик и о русском языке в Украине.

Владимир Путин отметил: «Просто выдавливают русских и русскоязычное население с их исторической территории. Вот, что происходит».

Кроме этого, говоря об Украине, президент РФ сказал: «Но и мы стараемся не вспоминать, как Украина складывалась. Кто ее создал-то? Ленин. Владимир Ильич. Когда создавал Советский Союз».

При этом он пообещал, что Россия не будет нападать на Украину: «Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России. В этой связи мы дали понять, что дальнейшее движения НАТО на Восток неприемлемо. Разве это мы пришли с ракетами на границу США? Нет, это США пришли с ракетами к нам на порог»,

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