Ученые поведали о невероятной пользе фисташек

Главное: Стало известно о пользе фисташек. Они помогут в борьбе с гипертонией.

Детали: Ученые из Американской кардиологической ассоциации рассказали о невероятной пользе фисташек. Как оказалось, эти орешки помогут в борьбе с гипертонией.

Наблюдая за добровольцами, эксперты выяснили, что фисташковая диета значительно снизила общее периферическое сопротивление, повысила сердечный выброс и улучшила некоторые показатели вариабельности сердечного ритма.

В отчете сказано: «Систолическое амбулаторное артериальное давление значительно снизилось после фисташковой диеты, причем больше всего это наблюдалось во время сна».

Отмечается, что фисташки содержат аминокислоту L-аргинин, которая в организме превращается в оксид азота – данное вещество играет ключевую роль для расширения сосудов, что помогает уменьшить давление.

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