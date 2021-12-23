Байден рассказал, пойдет ли на второй президентский срок

Главное: Джо Байден готов пойти на второй президентский срок. Но есть условия.

Детали: Президент США Джо Байден поведал, пойдет ли он на второй президентский срок. Его цитируют местные СМИ.

Напомним, что выборы должны пройти в 2024-м году.

Глава государства отметил, что очень много зависит от состояния его здоровья.

Он сказал: «Если оно будет на том же уровне, что сейчас, то он поучаствует в выборах».

Джо Байден добавил: «Почему бы мне не посоперничать с Дональдом Трампом? Это повысит шансы на мое участие в выборах».

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