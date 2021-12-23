Коронавирус в Украине: 7 312 заболевших и 275 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 7 312 человек. Умерли 275 людей.

Детали: В Украине понемногу снижаются темпы коронавируса. Данные на четверг, 23 декабря, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что заболели еще 7 312 человек. Госпитализировали 1 691 больного, а выздоровели 16 521 пациент.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 32 402, методом ИФА – 6 665, экспресс-тестами – 31 069.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (1 211), а также Донецкой (531), Полтавской (495), Львовской (417) областях.

Умерли 275 людей. За все время скончались 94 184 человека.

С начала пандемии заболели 3 630 391 человек, а выздоровели 3 393 420 людей.

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