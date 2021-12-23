Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > День военнослужащих оперативного контроля всех уровней в Украине: какой праздник отмечается 23 декабря 2021 года

День военнослужащих оперативного контроля всех уровней в Украине: какой праздник отмечается 23 декабря 2021 года

Александр Панько
23.12.21 05:54
399
День военнослужащих оперативного контроля всех уровней в Украине: какой праздник отмечается 23 декабря 2021 года

Сегодня, 23 декабря 2022 года, отмечают День военнослужащих оперативного контроля всех уровней в Украине, а также Всемирный день сноуборда.

День военнослужащих оперативного контроля всех уровней в Украине

23 декабря проводится День военнослужащих оперативного контроля всех уровней в Украине. Также называется — День штабных специальностей и войск специальной связи. Эти декабрьские мероприятия третьей декады месяца имеют традиционный ежегодный характер.

Всемирный день сноуборда

Всемирный день сноуборда проводится ежегодно 23 декабря. Это важный праздник для каждого сноубордера, а впервые День Сноуборда провели в Европе в 2006 году.

Этот праздник проводится в Европе, США и даже в Китае. Празднование Всемирного дня сноуборда проводится везде, где только выпадает снег! Основная идея проведения этого дня — свобода общения и открытий. Событие собирает всех любителей сноуборда от про-райдеров до новичков. В День сноуборда на курортах-партнерах праздника для сноубордистов даже организуется бесплатный доступ на склоны. Все кто пожелают присоединиться к празднику, могут покататься в атмосфере дружелюбия и веселья.

Организацией Всемирного Дня сноуборда занимается EuroSIMA, это Европейская Ассоциация Производителей Снаряжения для досочных видов спорта. Также поддержку этому глобальному празднику оказывает и Всемирная Федерация Сноуборда и различные клубы, райдеры и многие курорты. День сноуборда как правило становится официальным открытием зимнего сезона. В этот день планируется много различных событий: уроки сноуборда, тестирование сноубордов, соревнования, концерты и многое другое...

Кроме этого, сегодня отмечают:

— День корней;

— День внутреннего света;

— Восход и заход солнца в столицах: Лондон, Великобритания; Нью-Дели, Индия; Москва, Россия; Вашингтон, США; Киев, Украина; Стокгольм, Швеция; Токио, Япония.

Тэги: Украина, новости Украины, мир, календарь, праздники, праздник, общество

Комментарии

Статьи

22.12.21 09:31

Законопроект об общественном здоровье: коррупция и Оруэлл в одном флаконе

Автор: Александр Карпец

Дайджест

Николай Лавренко и ОПГ Лужниковцы: история ВС Энерджи Интернешнл Украина
22.12.21 12:26

Николай Лавренко и ОПГ Лужниковцы: история ВС Энерджи Интернешнл Украина

Автор: ya-1.com.ua

Выбор редакции
Тайна вакцины Pfizer будет сохраняться до тех пор, пока не умрут все уколотые этим препаратом
Тайна вакцины Pfizer будет сохраняться до тех пор, пока не умрут все уколотые этим препаратом
Тайна вакцины Pfizer будет сохраняться до тех пор, пока не умрут все уколотые этим препаратом
Тайна вакцины Pfizer будет сохраняться до тех пор, пока не умрут все уколотые этим препаратом
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
23.12.21 07:46

Ученые заявили, что уровень мирового океана поднимется более чем на пять метров
23.12.21 06:25

Диетолог рассказала, какие продукты не следует есть на завтрак
23.12.21 00:01

Стало известно, какими будут процессоры от Apple
22.12.21 21:33

Харьковчанин оставил в метро коробку и прямо заявил, что там бомба
22.12.21 20:08

Львовские депутаты решили переименовать Россию
22.12.21 19:30

Митрополит Антоний рассказал, как преодолеть суету
22.12.21 19:20

Священник УПЦ объяснил, какие иконы должны быть в доме
22.12.21 19:16

В США заявили о рекордной смертности в истории
22.12.21 19:00

Главные новости за 22 декабря 2021 года
22.12.21 17:09

Киевлян готовят к повышению тарифа на воду
22.12.21 19:00

Главные новости за 22 декабря 2021 года
22.12.21 17:09

Киевлян готовят к повышению тарифа на воду
22.12.21 16:54

В Минэнергетики рассказали, будут ли в Украине веерные отключения
22.12.21 15:30

Вакцинобесие в действии: украинские полицейские вышвырнули человека из автобуса, как скотину
22.12.21 15:23

«Слуга народа» обматерил полицейских в самом центре Киева
22.12.21 13:14

В Украине на два дня закроют все центры вакцинации от коронавируса
22.12.21 12:41

В Киеве статистика по коронавирусу не соответствует действительности. Названа причина
22.12.21 10:06

Люди прыгали из окон: появилось видео пожара в гостинице под Винницей
22.12.21 09:40

США готовы предоставить Киеву еще больше военной техники
22.12.21 09:27

Коронавирус в Украине: 6 363 больных и 301 погибший
17.12.21 18:38

Ломаченко запретили выходить в ринг на неопределенный срок
17.12.21 19:00

Главные новости за 17 декабря 2021 года
17.12.21 14:59

Генсек ООН призвал человечество готовиться к «еще более тяжелым временам»
17.12.21 19:47

Как оказалось, в борьбе с коронавирусом помогут акулы
17.12.21 16:57

Стало известно, для скольких украинцев в уходящем году закончилась эпоха бедности
17.12.21 13:51

Украинцы стали массово покидать страну
17.12.21 16:26

«Гарантии безопасности»: Россия потребовала от США оставить ей Украину на растерзание
17.12.21 17:05

Священник УПЦ рассказал, когда мощи святой Варвары попали в Киев и кому покровительствует святая
18.12.21 05:50

Международный день мигранта: какой праздник отмечается 18 декабря 2021 года
17.12.21 18:10

Предстоятель УПЦ объяснил, как правильно воспитывать детей
Фото и Видео
На границе с РФ активно роют окопы при помощи спецтехники
На границе с РФ активно роют окопы при помощи спецтехники
На границе с РФ активно роют окопы при помощи спецтехники
На границе с РФ активно роют окопы при помощи спецтехники
Вакцинобесие в действии: украинские полицейские вышвырнули человека из автобуса, как скотину
Вакцинобесие в действии: украинские полицейские вышвырнули человека из автобуса, как скотину
«Слуга народа» обматерил полицейских в самом центре Киева
«Слуга народа» обматерил полицейских в самом центре Киева
Опубликовано видео впечатляющего извержения вулкана на французском острове
Опубликовано видео впечатляющего извержения вулкана на французском острове
Украинский фильм таки пролетел мимо премии «Оскар»
Украинский фильм таки пролетел мимо премии «Оскар»
Опубликовано видео с места крушения поезда в столице Ирана
Опубликовано видео с места крушения поезда в столице Ирана
Люди прыгали из окон: появилось видео пожара в гостинице под Винницей
Люди прыгали из окон: появилось видео пожара в гостинице под Винницей
Львовяне призвали Зеленского отказаться от сотрудничества с МВФ
Львовяне призвали Зеленского отказаться от сотрудничества с МВФ
Под Киевом воспитатель и директор детсада подрались на глазах у детей
Под Киевом воспитатель и директор детсада подрались на глазах у детей
По новым технологиям? В Киеве укладывали асфальт во время обильного снегопада
По новым технологиям? В Киеве укладывали асфальт во время обильного снегопада
fraza.com
Новости блогосферы
17.12.21 20:47

Как львовяне разжигают межнациональную рознь паразитируя на теме Рождества
16.12.21 11:09

Отныне гражданин Украины может законно (!) владеть паспортом РФ
05.12.21 21:19

Зеленский и Коломойский vs Ахметов: кто победит?
24.11.21 21:18

Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения

Опрос

Чем закончится война Ахметова с Зеленским (Коломойским)?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.