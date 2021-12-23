День военнослужащих оперативного контроля всех уровней в Украине: какой праздник отмечается 23 декабря 2021 года

Сегодня, 23 декабря 2022 года, отмечают День военнослужащих оперативного контроля всех уровней в Украине, а также Всемирный день сноуборда.

День военнослужащих оперативного контроля всех уровней в Украине

23 декабря проводится День военнослужащих оперативного контроля всех уровней в Украине. Также называется — День штабных специальностей и войск специальной связи. Эти декабрьские мероприятия третьей декады месяца имеют традиционный ежегодный характер.

Всемирный день сноуборда

Всемирный день сноуборда проводится ежегодно 23 декабря. Это важный праздник для каждого сноубордера, а впервые День Сноуборда провели в Европе в 2006 году.

Этот праздник проводится в Европе, США и даже в Китае. Празднование Всемирного дня сноуборда проводится везде, где только выпадает снег! Основная идея проведения этого дня — свобода общения и открытий. Событие собирает всех любителей сноуборда от про-райдеров до новичков. В День сноуборда на курортах-партнерах праздника для сноубордистов даже организуется бесплатный доступ на склоны. Все кто пожелают присоединиться к празднику, могут покататься в атмосфере дружелюбия и веселья.

Организацией Всемирного Дня сноуборда занимается EuroSIMA, это Европейская Ассоциация Производителей Снаряжения для досочных видов спорта. Также поддержку этому глобальному празднику оказывает и Всемирная Федерация Сноуборда и различные клубы, райдеры и многие курорты. День сноуборда как правило становится официальным открытием зимнего сезона. В этот день планируется много различных событий: уроки сноуборда, тестирование сноубордов, соревнования, концерты и многое другое...

Кроме этого, сегодня отмечают:

— День корней;

— День внутреннего света;

— Восход и заход солнца в столицах: Лондон, Великобритания; Нью-Дели, Индия; Москва, Россия; Вашингтон, США; Киев, Украина; Стокгольм, Швеция; Токио, Япония.