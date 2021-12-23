Украинцам обещают спокойный отопительный сезон. Если не будет российских фокусов

Главное: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обещает, что отопительный сезон в стране пройдет стабильно. Если не будет гибридных атак из России.

Детали: Отопительный сезон в Украине пройдет спокойно при отсутствии стрессовых событий в погоде и гибридных атак из России. Об этом в ходе рабочего визита на Прикарпатье на пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Если не будет стрессовых событий в погодных условиях, не будет гибридных атак со стороны нашего северного соседа, мы пройдем отопительный сезон спокойно», — сказал Шмыгаль.

Также он сообщил, что ситуация с углем для ТЭЦ тоже стабильна: «Уже законтрактовано 10 кораблей импортного угля, мы подняли собственную добычу на 28%. Общий ежемесячный баланс это 2 — 2,3 млн тонн добыча и импорт против 1,7 — 1,9 млн, которые сжигаются на электростанциях. Мы в положительном балансе, запасы прирастают».

Шмыгаль добавил, что газа в хранилищах достаточно для отопительного сезона «при отсутствии стрессовых ситуаций».

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