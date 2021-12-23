В Украине на воинский учет будут ставить женщин отдельных профессий. Список

Главное: В Украине вступил в силу приказ об утверждении перечня профессий для женщин, которые обязаны встать на военный учет. Отныне работодатели должны контролировать наличие соответствующих документов о пребывании на учете не только у мужчин, но и у женщин.
Детали: Украинок определенных профессий будут ставить на воинский учет. В перечень входят сотни специальностей. Об этом идеи речь в приказе Минобороны от 11 октября.
В документе указано, что работодатель должен проконтролировать, стали ли его сотрудницы, работающие по указанным специальностям, на воинский учет. В то же время при приеме на работу будут проверять документы и отметки о взятии на воинский учет.
Ставить женщин на воинский учет будут в двух условиях:
— занимает должность или работает по специальности, которая есть в списке;
— женщина пригодна к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту.
При этом состояние здоровья должна определить военно-врачебная комиссия, а предельный возраст — 60 лет.
Перечень профессий, после получения которых женщины обязаны встать на воинский учет:
— государственная безопасность;
— автомобильный транспорт;
— транспортные технологии (по видам);
— речной и морской транспорт, гидротехническое строительство, водная инженерия и водные технологии, судостроение;
— строительство и гражданская инженерия, архитектура и градостроительство, геодезия и землеустройство;
— химия, химические технологии и инженерия, биология;
— авиационный транспорт, авиационная и ракетно-космическая техника;
— авионика;
— телекоммуникации и радиотехника;
— инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии;
— электроника;
— метрология и информационно-измерительная техника;
— науки о Земле, география, физика и астрономия;
— пищевые технологии, технология производства и переработки продукции животноводства;
— обеспечение войск, вооружение и военная техника, технологии легкой промышленности;
— металлургия, материаловедение, прикладная физика и наноматериалы;
— деревообрабатывающие и мебельные технологии;
— физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психология, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;
— стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;
— биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;
— ветеринарная медицина, ветеринарная гигиена;
— учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика;
— публичное управление и администрирование, право, международное право, международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии, математика, прикладная математика, статистика;
— физическая культура, спорт и туризм;
— гражданская безопасность, правоохранительная деятельность;
— финансы, банковское дело и страхование;
— информационное, библиотечное и архивное дело, история и археология;
— журналистика, профессиональное образование (по специализации), специальное образование;
— психология, социология, политология, социальная работа, социальное обеспечение;
— музыкальное искусство, сценическое искусство, менеджмент социокультурной деятельности;
— издательство и полиграфия;
— железнодорожный транспорт;
— гостинично-ресторанное дело;
— теплоэнергетика, гидроэнергетика, энергетическое машиностроение, отраслевое машиностроение, электроэнергетика, электротехника и электромеханика, атомная энергетика, горное дело, нефтегазовая инженерия и технологии, прикладная механика;
— пожарная безопасность.
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