В СНБО дали прогноз по пятой волне коронавируса в Украине

Главное: Глава СНБО Алексей Данилов прогнозирует, что следующая волна коронавируса в Украине наступит в середине февраля. Все будет зависеть от темпов вакцинации.

Детали: Следующая волна COVID-19 в Украину может прийти 10-15 февраля. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, находясь с рабочим визитом на Прикарпатье.

«Четвертая волна, которая есть, идет на спад. И мы это отслеживаем. Мы прогнозируем, что следующая волна может быть 10-15 февраля. Но это зависит от вакцинации», — сказал он.

В тему: Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий прогнозирует, что новая COVID-волна ожидается в конце зимы. При этом она уже не будет такой интенсивной.