До победы над пандемией еще далеко, — ВОЗ

Главное: Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что у человечества есть средства для борьбы с коронавирусом, которые «гораздо лучше, чем были до этого». Но до победы над пандемией еще далеко.

Детали: Мир не приблизился к концу пандемии коронавируса, но имеет средства, чтобы с ней справиться. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

«Мы не находимся в конце пандемии (COVID-19), мы даже не приблизились к ее завершению. Но у нас есть средства (для борьбы с коронавирусом) гораздо лучше, чем были до этого», — сказал Райан.

По его словам, сейчас у ВОЗ и правительств многих государств есть понимание того, как нужно вести себя с коронавирусом, но властям некоторых стран не хватает желания бороться с COVID-19.

В тему: В ВОЗ дали некоторую надежду человечеству, что уже в следующем году пандемию коронавируса удастся победить.