Харьковчанин оставил в метро коробку и прямо заявил, что там бомба

Главное: 57-летний харьковчанин принес в метро коробку, якобы с взрывчаткой внутри, однако полиция не обнаружила бомбу. Мотивы «шутника» неизвестны, однако ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Детали: Сегодня в районе полудня в Харькове мужчина оставил коробку в вестибюле станции «Проспект Гагарина». Как сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области, впоследствии он заявил, что внутри нее находится бомба.

Прибывшие на вызов взрывотехники не обнаружили внутри взрывчатки или взрывоопасных веществ.

Полиция установила личность правонарушителя, однако его мотивы пока остаются не ясны.

По этому факту открыто уголовное производство о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.

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