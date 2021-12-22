Львовские депутаты решили переименовать Россию

Главное: Во Львове депутаты облсовета выступили с предложением переименовать Россию на Московию. Это обращение уже отправлено президенту Владимиру Зеленскому.

Детали: Депутаты Львовского облсовета предложили переименовать Россию в Московию. Об этом говорится в решении Львовского облсовета от 21 декабря.

«Мы, депутаты Львовского областного совета обращаемся к президенту Украины и Верховной Раде с требованием восстановить историческую справедливость и в дальнейшем использовать название Московия вместо Россия и Российская Федерация», — говорится в обращении.

Отмечается, что новое название России предлагается использовать как на государственном и официальном, так и общественном уровнях и в украинских СМИ. В отношении граждан РФ депутаты облсовета предложили называть «московитами».

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