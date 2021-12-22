Киевлян готовят к повышению тарифа на воду

Главное: Киев стал одним из регионов, где скорректированы тарифы на воду. Теперь расходы при потреблении в среднем 6,5 куб. м холодной воды поднимутся на 32,50 гривен.

Детали: В Украине скорректированы тарифы на услуги водоснабжения и водоотвода для 45 водоканалов. В том числе и для Киева. Об этом сообщает пресс-служба Киевводоканал.

Отмечается, что 22 декабря 2021 года НКРЭКУ на своем заседании приняла решение принять постановление О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющего государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 16 июня 2016 г. № 1141 и установить тарифы на централизованное водоснабжение и централизованное на 2022 год в размере 30,384 грн/м³ с НДС.

Просмотр тарифов Комиссией обусловлен увеличением затрат на электроэнергию, расходов на теплоэнергию, расходов на природный газ обеспечивающих технологический процесс и поддержание рабочего состояния основных средств для бесперебойной работы водопроводной и канализационной систем, расходов на налоги и сборы в связи с подписанием Закона Украины О внесении изменений в налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений.

Сообщается, что установление НКРЭКУ тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод обусловит рост тарифов на 5,00 грн (с НДС), или составит в целом 30,38 грн за 1 м³ (в т.ч. НДС 5,06 грн), из них — централизованное водоснабжение 16,164 грн/м³ с НДС, централизованный водоотвод 14,22 грн/м³ с НДС.

Расходы на среднестатистическую семью, в течение месяца потребляющую в среднем 6,5 куб. м холодной воды, поднимутся на 32,50 грн.

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