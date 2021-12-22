В Минэнергетики рассказали, будут ли в Украине веерные отключения

Главное: По словам министра энергетики Украины, сегодня украинская энергосистема чувствует себя спокойно. Поэтому никаких веерных отключений не планируется.

Детали: Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, сможет ли Украина пройти отопительный сезон без веерных отключений света. По его словам, сегодня украинская энергосистема чувствует себя спокойно. Об этом шла речь на брифинге министра.

«Что будет, если будут большие морозы? Выдержит или нет энергосистема? Хочу заверить, что мы абсолютно спокойно себя чувствуем с точки зрения возможностей нашей энергосистемы», — сказал он.

Галущенко отметил, что несмотря на рост потребления электроэнергии с приходом морозов, в Украине еще есть значительный резерв.

«Никаких веерных отключений не происходит и не планируется. По поводу ремонтов, которые запланированы, вопрос заключается в том, что есть плановость таких ремонтов... Есть плановые ремонты на декабрь, мы обратились в НКРЭКУ, чтобы они приняли определенные меры, чтобы минимизировать плановые ремонты», — заверил министр.

В тему: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что у правительства отсутствуют какие-либо планы по внедрению веерных отключений электроэнергии в стране на фоне энергетического кризиса.