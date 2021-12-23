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Новости > Синоптики рассказали украинцам, какой будет погода в начале последней недели года

Синоптики рассказали украинцам, какой будет погода в начале последней недели года

Александр Панько
23.12.21 09:04
36
Синоптики рассказали украинцам, какой будет погода в начале последней недели года

Главное: В начале следующей недели в Украине немного потеплеет. Но ожидаются осадки.

Детали: В Гидрометцентре дали прогноз погоды на начало следующей недели. Синоптики рассказали, чего ждать от небесной канцелярии в понедельник, 27 декабря.

На большей части территории страны ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Днем обещают от 6 мороза до 6 тепла, а ночью от минус 12 до плюс 1.

В Киеве пройдет снег: днем ожидается 2-4 мороза, а ночью минус 8-10.

Карта погоды:

Погода

В тему: Погода серьезно огорчит украинцев в ближайшие выходные.

Тэги: общество, погода, погодные условия, синоптики, новости Украины

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