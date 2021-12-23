Борьба с коронавирусом: китайцы узнали кое-что важное

Главное: В борьбе с коронавирусом помогут Т-клетки. Они важнее, чем специфические антитела.

Детали: Ученые из Пекинского университета и Китайской академии медицинских наук узнали о борьбе с коронавирусом кое-что важное. Их работу цитирует издание Royal Society Open Science.

Так, сообщается, что Т-клетки играют более важную роль в противодействии коронавирусу, чем специфические антитела.

Поясняется, что Т-лимфоциты (Т-клетки) – это белые кровяные тельца, которые реагируют на чужеродные вещества, такие как вирусы, попадающие в организм, важнейшие элемент приобретенного иммунного ответа.

Дело в том, что с их помощью иммунная система запускает механизмы распознавания и уничтожения клеток, несущих чужеродные антигены.

Выяснилось следующее: «Ухудшение Т-клеточного противовирусного и противовоспалительного иммунитета может в случае заболевания коронавирусом может стать критическим».

Исследователи говорят: «Т-клетки играют более важную роль, по сравнению с антителами, в вопросе освобождения от вируса SARS-CoV-2. У пациентов с легкой формой заболевания они уничтожают до 96,5% вирусных частиц».

В статье также сообщается, что противовоспалительные реакции, ингибирование цитокинов и скорость восстановления тканей напрямую коррелируют с количеством Т-клеток, выработка которых была существенно подавлена у пациентов, чья болезнь завершилась летальным исходом.

Эксперты отмечают, что недостаток Т-клеток приводит к воспалению и развитию цитокинового шторма, одной из основных причин смерти от коронавируса.

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