Ученые заявили, что уровень мирового океана поднимется более чем на пять метров

Главное: Уровень мирового океана может подняться на пять метров. Причина – в таяние антарктического ледяного покрова.

Детали: Уровень мирового океана к 3000-му году может подняться более чем на пять метров. Такой прогноз дали ученые из университета Хоккайдо, Токийского университета и Японского агентства по морским наукам и технологиям Земли, пишет издание Journal of Glaciology.

Причиной станет таяние антарктического ледяного покрова.

При этом до конца века уровень может подняться на тридцать сантиметров.

Отмечается, что эксперты использовали модель ледяного покрова SImulation COde for POLythermal Ice Sheets.

Всего рассматривали четырнадцать сценариев неослабевающего потепления и три варианта уменьшения выбросов.

В публикации сказано: «При неослабевающем потеплении вклад антарктического ледяного покрова в повышение уровня моря к концу тысячелетия может достичь 5,4 метра. При сокращении выбросов парниковых газов эти цифры составят 0,32 метра».

Сообщается, что основным фактором риска исследователи считаю возможность обрушения в море ледяного щита Западной Антарктиды, который опирается на основание, находящееся значительно ниже уровня моря.

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