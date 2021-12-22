Дерзкий Лавров предложил генсеку НАТО сменить работу

Главное: Глава МИД РУ Сергей Лавров предложил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу сменить работу. По его мнению, генсек не справляется со своими обязанностями.

Детали: Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что генсек НАТО Йенс Столтенберг не справляется со своими обязанностями. Он предложил ему сменить работу. Об этом сообщает RT.

В основе европейской безопасности лежит принцип неделимости, и если Столтенберг считает возможным его игнорировать, то ему необходимо сменить работу, заявил глава МИД России.

«Если господин Столтенберг считает, что члены НАТО вправе плевать на этот принцип, который закреплен в документах, принятых на высшем уровне, то, наверное, действительно ему пора уже уходить на другую работу, потому что со своими обязанностями он никак не справляется», — сказал Лавров.

По его словам, заявления Столтенберга о том, что никто не имеет права нарушать Вашингтонский договор, громогласны.

«Мы не являемся участниками этой структуры, не являемся подписантами этого договора, но мы являемся, как я уже сказал, подписантами более широкого общерегионального евроатлантического документа, в котором содержится принцип неделимости безопасности», — пояснил глава МИД.

В тему: Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не хочет вооруженных конфликтов и кровопролития. Также он требует гарантии безопасности.