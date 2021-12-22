В Днепре около школы найдены два окровавленных трупа

Главное: Накануне около школы № 131 были найдены тела двух мужчин, предположительно бездомных. В тот же день были задержаны предполагаемые убийцы.

Детали: В Днепре возле школы № 131 во вторник, 21 декабря, нашли окровавленные тела двух мужчин с ножевыми ранениями. Кроме того, поступила информация о минировании школы. Правоохранители эвакуировали детей и персонал. Об этом пишет Информатор.

В полиции Днепра пока не связывают обнаружение двух трупов мужчин с минированием школы. Об этом сайту Сегодня сообщила спикер городской полиции Алина Стадник.

«Во многих учебных заведениях последний день написания контрольных работ. Не исключено, что школу „заминировали“ ради срыва таких работ», — сообщили в полиции.

На телах убитых были следы побоев и ножевых ранений. Лицо одной из жертв обезображено.

В этот же день правоохранители задержали четверых подозреваемых — троих парней и девушку. Якобы молодые люди отмечали день рождения. Им на глаза попались двое мужчин, предположительно, бездомных.

Один из парней набросился на людей, начал их избивать, а потом наносить удары ножом. Потом куском бетонной плиты швырял в лица убитых.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

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