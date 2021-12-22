Ученые спрогнозировали развитие ситуации с коронавирусом в Украине в начале 2022 года

Главное: В НАН Украины дали прогноз по распространению коронавируса в следующем году. Ситуация может сложиться по-разному.

Детали: Национальная академия наук спрогнозировала развитие распространения COVID в Украине в начале 2022 года. Возможен рост случаев заражения. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на прогноз НАН.

Среднее количество новых случаев в Украине уменьшилось до 6610 человек в день, среднее количество летальных исходов составляет 287 смертей в день в среднем за последнюю неделю, отметили ученые.

«Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 5947 (SEIR_U), 4678 (Prophet) в течение недели 22-28 декабря 2021 года и 3115 (SEIR_U), 7279 (Prophet) — в течение недели 29 декабря 2021 года — 4 января 2022 года», — говорится в прогнозе.

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