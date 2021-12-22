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Новости > В Украине на два дня закроют все центры вакцинации от коронавируса

В Украине на два дня закроют все центры вакцинации от коронавируса

Агата Кловская
22.12.21 13:14
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В Украине на два дня закроют все центры вакцинации от коронавируса

Главное: 1 и 2 января в Украине будут закрыты все центры вакцинации от коронавируса. В остальные дни центры будут работать по обычному графику.

Детали: В Украине на несколько дней закроют все центры вакцинации от коронавируса. Об этом на брифинге заявила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

«1 и 2 января пункты и центры вакцинации населения против COVID-19 в Украине будут закрыты», — заявила Карчевич.

Вместе с тем, она сообщила, что в остальные дни центры будут работать по обычному графику.

Отметим, что 1 января в Украине празднуют Новый год.

В тему: В Украине шесть областей готовы покинуть «красную» зону.

Тэги: Новый год, Украина, общество, новости Украины, центр вакцинации, вакцинация от коронавируса

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