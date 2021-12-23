Стало известно, какими будут процессоры от Apple

Главное: Какими будут процессоры от Apple? Появились первые интересные подробности.

Детали: Инсайдер Mydrivers поведал, какими будут процессоры от компании Apple. Стали известны первые детали.

Ожидается, что уже в 2022-м году представят две новые платформы: A16 Bionic для смартфонов и M2 для компьютеров.

Сообщается, что чип A16 Bionic станет основой для будущих iPhone 14.

Отмечается, что шестиядерный процессор получит две версии, отличающиеся графическим ускорителем.

В публикации сказано: «A16 Bionic выполнят по 4-нм техпроцессу, чип будет поддерживать двухдиапазонный 5G и WiFi 6E».

Платформа M2 получит название Staten: чипом оснастят новые компьютеры и планшеты, а позже на его основе появятся мощные процессоры Apple M2 Pro и M2 Max.

Резюмируется, что платформы будут представлены во второй половине следующего года, а линейку Apple Silicon планируют обновлять каждые восемнадцать месяцев.

В тему: В Apple готовятся к настоящей революции, все компьютеры Mac переведут на собственные ARM-процессоры.